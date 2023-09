Cirque Laissez les poirreaux derrière les barreaux La salle des fêtes Saint-Martin-de-Jussac, 6 avril 2024, Saint-Martin-de-Jussac.

Saint-Martin-de-Jussac,Haute-Vienne

Venez découvrir le cirque « Laissez les poireaux derrière les barreaux » à la salle des fêtes. Cette tragicomédie circassienne, inspirée d’une citation absurde de l’écrivain Jean Tardieu, mêle habilement les portés acroba- tiques, le jeu de clown, la magie et la musique, pour le plus grand bonheur des petits et grands !.

2024-04-06 fin : 2024-04-06 . .

La salle des fêtes

Saint-Martin-de-Jussac 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the circus show « Laissez les poireaux derrière les barreaux » at the Salle des Fêtes. This circus tragicomedy, inspired by an absurd quote by writer Jean Tardieu, skillfully blends acrobatics, clowning, magic and music, to the delight of young and old alike!

Venga a ver el circo « Laissez les poireaux derrière les barreaux » en la Salle des Fêtes. Esta tragicomedia circense, inspirada en una absurda cita del escritor Jean Tardieu, combina hábilmente acrobacias, clown, magia y música, ¡para deleite de grandes y pequeños!

Erleben Sie den Zirkus « Laissez les poireaux derrière les barreaux » (Lasst den Lauch hinter den Gittern) im Festsaal. Diese Zirkus-Tragikomödie, die auf einem absurden Zitat des Schriftstellers Jean Tardieu basiert, verbindet gekonnt akrobatische Hebefiguren, Clownspiel, Zauberei und Musik – zur Freude von Groß und Klein!

