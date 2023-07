Journées Européennes du Patrimoine à Fajoles : Souvenirs de la Préhistoire la Salle des Fêtes de la Plaine Fajoles Catégories d’Évènement: Fajoles

Lot Journées Européennes du Patrimoine à Fajoles : Souvenirs de la Préhistoire la Salle des Fêtes de la Plaine Fajoles, 15 septembre 2023, Fajoles. Fajoles,Lot De l’arbre à l’Art, souvenirs de la Préhistoire par la Cie Les Théâtre de rue Cubiténistes.

2023-09-15 20:30:00 fin : 2023-09-15 . EUR.

la Salle des Fêtes de la Plaine

Fajoles 46300 Lot Occitanie



De l?arbre a? l?Art, souvenirs de la Pre?histoire by Cie Les The?a?tre de rue Cubite?nistes Del árbol al arte, recuerdos de la Prehistoria de la Cie Les The?a?tre de rue Cubite?nistes Vom Baum zur Kunst, Erinnerungen an die Vorgeschichte von der Cie Les The?a?tre de rue Cubite?nistes

