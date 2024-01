JEREMY NADEAU LA SALLE DES FETES Bordeaux, samedi 23 mars 2024.

La manifestation prévue le 23 mars 2024 initialement à la Salle des Fêtes est déplacée au Casino de Bordeaux.Les billets restent valables.Jérémy NadeauBeaucoup tropJérémy à beaucoup trop de choses à vous raconter : sa bataille constante entre son cœur et son cerveau pour devenir une meilleure personne, sa vision du courage, la place prédominante du smartphone et des réseaux sociaux dans sa génération, mais aussi le fait que sa mère pense qu’il prend de la coke, que son père n’a jamais mis de slip, qu’il à failli se battre avec une grand-mère dans le métro… Bref, beaucoup trop de choses qui nécessitent que vous veniez absolument le voir sur scène dans ce spectacle déjà incontournable alliant blagues hilarantes et présence scénique inimitable, qui raconte son histoire, mais aussi un peu la votre (j’en fais trop ? dites-moi si j’en fais trop)Mise en scène KazaLes Fous Rires de Bordeaux 8ème édition. Du 16 au 23 mars 2024, Les Fous Rires de Bordeaux vous propose la crème de l’humour : Maxime Gasteuil, Manu Payet, Laura Domenge, Mr. Poulpe, Olivia Moore, Nordine Ganso, Camille Giry…

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:30

LA SALLE DES FETES GRAND PARC – 39 COURS DE LUZE 33000 Bordeaux 33