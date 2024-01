ALEXIS TRAMONI LA SALLE DES FETES Bordeaux, mardi 19 mars 2024.

La manifestation initialement prévue le à la Salle des Fêtes est déplacée au Casino de Bordeaux.Les billets restent valables et les remboursements sont possibles.Avis aux amateurs de sensations fortes. Foncez voir Alexis Tramoni sur scène. Ses vannes ne passeront pas toutes à la télé.Alexis Tramoni est le seul à faire ce qu’il fait, et il le fait bien.Révélé par une première vidéo (censurée depuis) qui a cumulé 8 millions de vues, il enchaîne dans ce spectacle des vannes toujours plus piquantes. Âmes sensibles s’abstenir.Armé d’une répartie sans faille, il n’est pas rare de le voir embarquer son public dans de folles improvisations qui agrémentent le show.Et, afin que toutes les représentations soient uniques, l’humoriste revêt sa casquette de chroniqueur pour clore le spectacle en enregistrant une Chronique Ta Mère inédite, qui a fait sa réputation tant à la radio que sur ses réseaux.Auteur : Alexis TramoniMetteur en scène : Alexis TramoniArtiste : Alexis TramoniLes Fous Rires de Bordeaux 8ème édition. Du 16 au 23 mars 2024, Les Fous Rires de Bordeaux vous propose la crème de l’humour : Maxime Gasteuil, Manu Payet, Laura Domenge, Mr. Poulpe, Olivia Moore, Nordine Ganso, Camille Giry…

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-03-19 à 20:30

LA SALLE DES FETES GRAND PARC – 39 COURS DE LUZE 33000 Bordeaux 33