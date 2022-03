LA SALLE DES ETAINS DE L’ANCIEN HÔPITAL Chalon-sur-Saône, 20 avril 2022, Chalon-sur-Saône.

LA SALLE DES ETAINS DE L’ANCIEN HÔPITAL Chalon-sur-Saône

2022-04-20 – 2022-04-20

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

EUR La « salle des étains » s’intègre dans l’ensemble patrimonial de l’ancien hôpital de Chalon-sur-Saône, fondé en 1529 sur l’île Saint-Laurent. L’accès à l’hôpital du côté de la Saône se faisait par une grande galerie voûtée qui aboutissait à cette salle. La galerie desservait aussi les salles des malades, les cuisines de l’hôpital et le réfectoire des sœurs. Sa localisation suggère que c’est ici que les sœurs distribuaient des repas aux pauvres.En 2015-2016 une infestation par des moisissures et des champignons a été constatée sur les voûtes de la salle des étains, due à une infiltration provenant de la toiture ; la fuite a été colmatée et réparée. Afin d’entreprendre les traitements curatifs nécessaires, la salle a été vidée de ses collections. Un sondage, effectué par une restauratrice spécialisée, a mis en évidence la présence d’un enduit original sur l’ensemble du plafond de la salle et de la galerie d’accès. Elle a constaté la présence d’un décor de faux appareil rose sur les arêtes des voûtes, également identifié dans d’autres édifices de la région datant de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. Cette campagne de restauration d’un montant de 62 000 € H.T. fait appel à des experts agréés par les Monuments Historiques.

La « salle des étains » s’intègre dans l’ensemble patrimonial de l’ancien hôpital de Chalon-sur-Saône, fondé en 1529 sur l’île Saint-Laurent. L’accès à l’hôpital du côté de la Saône se faisait par une grande galerie voûtée qui aboutissait à cette salle. La galerie desservait aussi les salles des malades, les cuisines de l’hôpital et le réfectoire des sœurs. Sa localisation suggère que c’est ici que les sœurs distribuaient des repas aux pauvres.En 2015-2016 une infestation par des moisissures et des champignons a été constatée sur les voûtes de la salle des étains, due à une infiltration provenant de la toiture ; la fuite a été colmatée et réparée. Afin d’entreprendre les traitements curatifs nécessaires, la salle a été vidée de ses collections. Un sondage, effectué par une restauratrice spécialisée, a mis en évidence la présence d’un enduit original sur l’ensemble du plafond de la salle et de la galerie d’accès. Elle a constaté la présence d’un décor de faux appareil rose sur les arêtes des voûtes, également identifié dans d’autres édifices de la région datant de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. Cette campagne de restauration d’un montant de 62 000 € H.T. fait appel à des experts agréés par les Monuments Historiques.

Chalon-sur-Saône

dernière mise à jour : 2022-02-22 par