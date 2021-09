La salle de l’institut : visite concert Devant le Musée des Beaux-Arts, 3 octobre 2021, Orléans.

La salle de l’institut : visite concert

du dimanche 3 octobre au dimanche 14 novembre à Devant le Musée des Beaux-Arts

**Départ : Devant le Musée des Beaux-arts – 1 rue Paul Belmondo** A l’occasion du centenaire de l’Orchestre Symphonique d’Orléans (OSO), découvrez la salle de l’Institut et profitez d’un mini-concert ayant pour fil conducteur les œuvres des anciens chefs de l’OSO et directeurs du CRD : Mariotte, Berthelot ou Joubert. En 1670 à Orléans, une académie de musique est créée, elle donne naissance en 1834 à l’ancêtre du conservatoire. En raison du succès rencontré par les concerts, la construction de la salle de l’Institut est décidée. C’est François-Narcisse Pagot qui en sera l’architecte. La construction commence en 1841 et se termine en 1844. Ce lieu emblématique de la vie culturelle orléanaise est un joyau incontournable de l’architecture Néoclassique de notre ville, possédant une acoustique exceptionnelle. Visite menée par une guide-conférencière du service Ville d’art et d’histoire. Avec la participation de l’Orchestre Symphonique d’Orléans. Intervention de Benoît Barberon, administrateur de l’OSO. Achat des billets auprès de l’Office de tourisme Orléans Val de Loire Tourisme : place du Martroi à Orléans Protocole sanitaire: • Port du Masque obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans • Cette visite/balade est équipée d’audiophone PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE SUR LES VISITES : En lien avec l’évolution de la situation sanitaire, les visites et balades sont soumises à présentation d’un Pass sanitaire soit : attestation de vaccination complète OU test PCR négatif de moins de 72 heures OU test antigénique négatif de moins de 72 heures. Vous êtes invités à vous présenter quelques minutes avant l’heure du début de la visite afin de faciliter le contrôle. Ecouteurs en vente à l’Office de tourisme : 1,50 euros, à conserver et à réutiliser (non compris dans le coût du billet). Vous pouvez vous munir de votre casque ou de vos écouteurs audio personnels, les prises jack sont standard. Pour les personnes équipées d’un appareil auditif (position T) une boucle magnétique est à votre disposition. Merci d’en faire la demande lors de votre réservation à la billetterie. Faites le choix du PASSé-simple et économisez sur vos visites et balades : PASS à 15 €, formule DUO 2 PASS à 25€, valable de date à date, pendant 1 an. En vente au comptoir à l’Office de tourisme – Orléans Val de Loire Tourisme, 23 place du Martroi Orléans.

Plein tarif : 7,50€ / Tarif réduit : 5,50€ / Gratuit (sur justificatif) : -18 ans, étudiants, personnes à handicap et 1 accompagnant, personnes bénéficiant de minima sociaux, adhérent au PASSé-simple / Adhésion PASSé-Simple : 15€

Devant le Musée des Beaux-Arts Rue Paul Belmondo, Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T15:00:00 2021-10-03T16:30:00;2021-10-10T15:00:00 2021-10-10T16:30:00;2021-11-07T15:00:00 2021-11-07T16:30:00;2021-11-14T15:00:00 2021-11-14T16:30:00