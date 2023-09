Rando Patrimoine – De l’étang de Citis à la chapelle Saint-Blaise La Salle de L’Espillier Istres, 4 novembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Une balade découverte au départ du magnifique domaine de l’Espillier, avec Elodie, guide conférencière. Découvrez l’histoire des salins de Lavalduc et de Citis puis l’histoire du site archéologique de Saint-Blaise..

2023-11-04 10:00:00 fin : 2023-11-04 14:00:00. .

La Salle de L’Espillier Route De la Cabanne Noire

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The pond of Lavalduc is located at less than 10 meters under the sea level, behind the beaches, between Fos and Port de Bouc. Its richness comes from a high degree of salinity, 4 times higher than that of the sea.

Un paseo de descubrimiento que parte del magnífico Domaine de l’Espillier, con la guía Elodie. Descubra la historia de las salinas de Lavalduc y Citis y el yacimiento arqueológico de Saint-Blaise.

Ein Entdeckungsspaziergang vom wunderschönen Domaine de l’Espillier aus mit Elodie, einer Fremdenführerin. Entdecken Sie die Geschichte der Salinen von Lavalduc und Citis und anschließend die Geschichte der archäologischen Stätte von Saint-Blaise.

