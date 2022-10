La salle capitulaire et les trésors méconnus de la Cathédrale Saint-Vincent Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Sane-et-Loire

La salle capitulaire et les trésors méconnus de la Cathédrale Saint-Vincent Chalon-sur-Saône, 21 décembre 2022, Chalon-sur-Saône. La salle capitulaire et les trésors méconnus de la Cathédrale Saint-Vincent

Parvis de la cathédrale Place Saint-Vincent Chalon-sur-Saône Sane-et-Loire Place Saint-Vincent Parvis de la cathédrale

2022-12-21 – 2022-12-21

Place Saint-Vincent Parvis de la cathédrale

Chalon-sur-Saône

Sane-et-Loire EUR 0 0 La cathédrale de Chalon sur Saône fut édifiée lors de multiples chantiers successifs, à partir de 1080. Lors du premier chantier gothique, vers 1220, on éleva la salle capitulaire, c’est-à-dire la salle dévolue aux chanoines tant pour des temps religieux (lecture quotidienne d’ un chapitre de la Bible, d’où le nom parfois donné de salle du chapitre), que laïcs (moyens de poursuivre les travaux de la cathédrale par exemple). À son origine, cette salle était deux fois plus haute qu’elle ne l’est aujourd’hui. Les chanoines la firent couper en deux afin de loger leurs archives dans la partie supérieure. Réservation conseillée au 03 85 93 15 98 Place Saint-Vincent Parvis de la cathédrale Chalon-sur-Saône

dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône, Sane-et-Loire Autres Lieu Chalon-sur-Saône Adresse Chalon-sur-Saône Sane-et-Loire Place Saint-Vincent Parvis de la cathédrale Ville Chalon-sur-Saône lieuville Place Saint-Vincent Parvis de la cathédrale Chalon-sur-Saône Departement Sane-et-Loire

La salle capitulaire et les trésors méconnus de la Cathédrale Saint-Vincent Chalon-sur-Saône 2022-12-21 was last modified: by La salle capitulaire et les trésors méconnus de la Cathédrale Saint-Vincent Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 21 décembre 2022 Chalon-sur-Saône Parvis de la cathédrale Place Saint-Vincent Chalon-sur-Saône Sane-et-Loire Sane-et-Loire

Chalon-sur-Saône Sane-et-Loire