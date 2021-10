Périgueux Périgueux Dordogne, Périgueux La salle capitulaire de la cathédrale Saint-Front Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

La salle capitulaire de la cathédrale Saint-Front Périgueux, 7 décembre 2021, Périgueux. La salle capitulaire de la cathédrale Saint-Front 2021-12-07 12:00:00 – 2021-12-07 Jardin du Thouin 6 Place de la Clautre

Périgueux Dordogne Mardi 7 décembre à 12h Patrimoine Origine historique et fonction au temps des Chanoines, entre justice civile et relations avec le Consulat. Présentation exceptionnelle de ses trésors avec le père recteur Christian Dutreuilh 2 € / Gratuit jusqu’à 11 ans

Sur réservation au 06 16 79 03 97 / vah@perigueux.fr

