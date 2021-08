Soultz-sous-Forêts Relais Culturel La Saline Bas-Rhin, Soultz-sous-Forêts La Saline fait son cinéma : atelier ludique Relais Culturel La Saline Soultz-sous-Forêts Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Soultz-sous-Forêts

La Saline fait son cinéma : atelier ludique Relais Culturel La Saline, 18 septembre 2021, Soultz-sous-Forêts. La Saline fait son cinéma : atelier ludique

Relais Culturel La Saline, le samedi 18 septembre à 14:00 Gratuit. Entrée libre.

Petits et grands sont invités à s’emparer de La Saline en fabriquant au gré de leur fantaisie des personnages et éléments de décor, pour créer un mini film d’animation en stop motion. Relais Culturel La Saline Place du Général de Gaulle, 67250 Soultz-sous-Forêts Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Soultz-sous-Forêts Autres Lieu Relais Culturel La Saline Adresse Place du Général de Gaulle, 67250 Soultz-sous-Forêts Ville Soultz-sous-Forêts lieuville Relais Culturel La Saline Soultz-sous-Forêts