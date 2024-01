LA SALIDA THEATRE DE L’ATELIER Paris, samedi 20 avril 2024.

« La salida » est une œuvre qui nous invite à réfléchir sur l’importance de l’empathie, du respect et de l’amour de soi, dans notre société. Grâce au pouvoir de la danse et de la musique flamenco, entre autres, le courage et la détermination de ses protagonistes sont explorés et trouvent leur chemin vers l’authenticité et l’épanouissement. « La Salida » est un spectacle qui cherche non seulement à divertir, mais aussi à inspirer et à motiver le public à trouver sa propre issue, à se libérer des chaînes et à poursuivre ses rêves.Idée originale & création chorégraphique Rubén MolinaDanse Rubén Molina & compagnieDurée : 1h20

Tarif : 31.70 – 69.10 euros.

Début : 2024-04-20 à 19:00

THEATRE DE L’ATELIER 1 Place Charles Dullin 75018 Paris 75