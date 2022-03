“La Salamandre” – Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Rémalard en Perche, 11 mars 2022, Rémalard en Perche.

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche

2022-03-11 20:30:00

Rémalard en Perche Orne Rémalard en Perche

Comédie dramatique de Alain Tanner avec Bulle Ogier, Jean-Luc Bideau, Jacques Denis.

Pour les besoins d’un scénario, Pierre et Paul veulent en savoir plus sur Rosemonde, l’héroïne d’un fait divers. Paul, garçon rêveur, l’imagine en personnage de fiction, Pierre plus pragmatique, ayant mené son enquête, découvre que Rosemonde est une fille que l’on dit paresseuse et hystérique parce qu’elle a refusé la routine de l’usine à saucisses. Elle se faufile et se défile telle une salamandre. Avec cet air de se foutre de tout, ce film a fait école, buissonnière bien sûr ! Une éblouissante Bulle Ogier.

Pratique : à l’Espace Octave Mirbeau de Rémalard.

cineclubdupercheremalardais@gmail.com https://www.facebook.com/cineclubduperche

dernière mise à jour : 2022-03-01 par OT CdC Coeur du Perche