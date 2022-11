Les aventuriers de l’hiver La salamandre Marsous Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Les aventuriers de l’hiver La salamandre, 12 février 2023, Marsous. Les aventuriers de l’hiver 12 – 18 février 2023 La salamandre dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. La salamandre 45 Rue Lanne Dessus, 65400 Arrens-Marsous Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie « Viens découvrir les Pyrénées, les montagnes enneigées, loin des stations de ski. Nous partirons chaussés de raquettes à neige ou de skis de fond, à la recherche de traces d’animaux; là un renard est passé tranquillement plus loin, un chevreuil a brouté des pousses d’arbres… » Tels de petits esquimaux, nous construirons un igloo et apprendrons avec le musher à nous occuper des huskies et partirons vivre l’aventure exceptionnelle en chiens de traineaux. Mais aussi, nous découvrirons la nature tout en nous amusant : glissades, sculptures et jeux de neige, bricolage… » Semaine du 12 au 18/02/2023 : Vos enfants seront accueillis au centre de vacances “La Salamandre” situé au cœur du Val d’Azun, à 900m d’altitude, le long d’un petit ruisseau et face au pic du midi d’Arrens (2267m).

