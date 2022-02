La Salaison du Champsaur (Hautes-Alpes) : une saga familiale et montagnarde d’excellence Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Salaison du Champsaur (Hautes-Alpes) : une saga familiale et montagnarde d'excellence

Paris Expo Porte de Versailles, 1 mars 2022, Paris.

du mardi 1 mars au jeudi 3 mars

Installée depuis 1987 sur les rives du Drac, la Salaison du Champsaur est une affaire de famille. Fondée par Michel Barthélemy, l’entreprise a misé dès l’origine sur la qualité des produits et sur les circuits courts, avec des porcs de montagne élevés dans les Hautes-Alpes. Des salaisons artisanales qui se déclinent aujourd’hui dans une gamme élargie sous la bannière « Le fermier haut-alpin ». Une trentaine de produits allant du saucisson au jambon cru, cuit ou sec, en passant par les terrines, caillettes ou saucisses au chou commercialisés dans la boutique de la famille Barthelemy de Saint-Laurent du Cros ou dans commerces de la région. L’objectif étant de poursuivre l’aventure familiale et en continuant à façonner et à valoriser l’ensemble des produits issus de la filière porcine de montagne dans une vallée où la gastronomie de terroir tient une place de choix. Un positionnement que rappelera Delphine Barthelemy sur le stand des Hautes-Alpes lors d’une dégustation de salaisons qui ne manquera certainement pas de sel ! [www.salaisonduchampsaur.fr](http://www.salaisonduchampsaur.fr) Depuis 1987, la Salaison du Champsaur de la famille Barthélemy mise sur la qualité des produits et sur les circuits courts, avec des porcs de montagne élevés dans les Hautes-Alpes. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

