La saison printemps/été 2024 du Conservatoire Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard, vendredi 1 mars 2024.

Une SAISON en CAPITALE(S)

Madame, Monsieur,

Le Conservatoire a opéré sa mue. Bien installé dans ses nouveaux locaux, il a déjà accueilli

des milliers de personnes depuis son ouverture en septembre 2023. Il est très vite devenu

un lieu de vie, d’art et de culture bien repéré et apprécié par le public. Cet attrait, il le doit

en partie à son beau bâtiment mais aussi à l’offre de services qu’il propose une offre

pédagogique diversifiée en musique, danse et théâtre, une grande bibliothèque ouverte

au prêt et à la consultation, des animations chaque semaine, des moments conviviaux, des

actions culturelles et une saison artistique qui participent de son rayonnement sur tout le

territoire.

Les premiers concerts donnés dans l’auditorium ont déjà rencontré un vif succès. Avec sa

nouvelle saison présentée ici, le Conservatoire entend monter en puissance et élargir encore

ses propositions artistiques, celles de ses artistes enseignants ou des élèves en apprentissage.

Labellisée Capitale française de la culture , la saison du Conservatoire est celle de

l’éclectisme, de la diversité et de la pluralité ; elle croise les disciplines et fait rimer culture

avec ouverture et partage.

A l’instar du projet qui a valu à Pays de Montbéliard Agglomération ce label prestigieux, le

Conservatoire propose de faire un pas de côté -, de réinterroger la place de l’artiste dans la

société. Il tente de concilier éducation et épanouissement, démocratisation et excellence et

porte une réflexion sur le monde avec l’espoir de le réenchanter.

Charles Demouge, Président de Pays de Montbéliard Agglomération .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-07-06

Conservatoire du Pays de Montbéliard 48 Avenue du Président Wilson

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté conservatoire@agglo-montbeliard.fr

