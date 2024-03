La Saison du Conservatoire Tous en scène ! place du Foirail Pau, dimanche 9 juin 2024.

La Semaine des Pratiques Collectives est de retour. Le Conservatoire et le réseau des écoles de musique de l’agglomération paloise se proposent de renouveler le succès de la première édition 2023 au Théâtre Saint-Louis, avec comme nouveauté cette année un déploiement supplémentaire au Foirail. Le programme, coloré et festif, est à l’image de la diversité et la richesse des ensembles instrumentaux et vocaux.

Au programme

Musique de chambre, Harmonie junior et Orchestre à cordes du Conservatoire EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 11:00:00

fin : 2024-06-09

place du Foirail Le Foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

