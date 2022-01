La saison du Conservatoire: Le Carnaval des animaux Pau, 15 mars 2022, Pau.

20 20 EUR Le Carnaval des animaux est une suite musicale pour orchestre de Camille Saint-Saëns composée en 1886, à laquelle Francis Blanche (puis d’autres écrivains) ont ajouté des textes. Le concert vient conclure une séquence de travail

avec les écoles de Pau réalisée dans le cadre des projets de l’Education Artistique et culturelle.

Composition de l’orchestre de musiciens :

2 pianos solistes, 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, clarinette, célesta et xylophone, chef et récitant 1ère partie pour 2 pianos (Marine GUILLEUX et Philippe MONTFERRAN) : Wedding cake de Saint-Saëns, Ma mère l’oye de Maurice Ravel, et Scaramouche de Darius Milhaud.

Direction artistique : Gilles GUILLEUX

