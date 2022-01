La saison du Conservatoire : Journées de la Musique ancienne Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

La saison du Conservatoire : Journées de la Musique ancienne Pau, 22 mars 2022, Pau. La saison du Conservatoire : Journées de la Musique ancienne Rue des réparatrices Conservatoire Pau

2022-03-22 – 2022-03-23 Rue des réparatrices Conservatoire

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR Dans le cadre du Printemps de la musique ancienne.

Auditorium des réparatrices.

Concerts d’élèves en journée et en soirée en partenariat avec le conservatoire de Tarbes. Dans le cadre du Printemps de la musique ancienne.

Auditorium des réparatrices.

Concerts d’élèves en journée et en soirée en partenariat avec le conservatoire de Tarbes. +33 5 59 98 40 47 Dans le cadre du Printemps de la musique ancienne.

Auditorium des réparatrices.

Concerts d’élèves en journée et en soirée en partenariat avec le conservatoire de Tarbes. Rue des réparatrices Conservatoire Pau

dernière mise à jour : 2022-01-17 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Rue des réparatrices Conservatoire Ville Pau lieuville Rue des réparatrices Conservatoire Pau

Pau Pau https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/