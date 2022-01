La saison du Conservatoire: Hommage à Brassens Billère Billère Catégories d’évènement: Billère

Pyrénées-Atlantiques

La saison du Conservatoire: Hommage à Brassens Billère, 26 mars 2022, Billère. La saison du Conservatoire: Hommage à Brassens Pau’Art 55 Rue du Golf Billère

2022-03-26 18:00:00 – 2022-03-26 Pau’Art 55 Rue du Golf

Billère Pyrénées-Atlantiques Billère EUR Le très atypique lieu de Paup’Art accueille un concert d’ensemble de violoncelles

regroupant les classes des conservatoires de Pau, Dax et Mont de Marsan. Une partie

du programme sera dédiée à l’univers de G.Brassens. Une belle soirée qui pourrait se

prolonger dans la très conviviale brasserie du lieu. Pau’Art 55 Rue du Golf Billère

