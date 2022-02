La saison du Conservatoire : Autour des diminutions Pau, 5 avril 2022, Pau.

La saison du Conservatoire : Autour des diminutions Rue des réparatrices Conservatoire Pau

2022-04-05 19:00:00 – 2022-04-05 Rue des réparatrices Conservatoire

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR Dans le cadre du Printemps de la musique ancienne.

Au programme versions vocales et instrumentales de bases anciennes et de chansons polyphoniques avec la participation des professeurs et divers ensembles d’élèves du

conservatoire de Pau, dont certains avec des instruments d’époque.

Dans le cadre du Printemps de la musique ancienne.

Au programme versions vocales et instrumentales de bases anciennes et de chansons polyphoniques avec la participation des professeurs et divers ensembles d’élèves du

conservatoire de Pau, dont certains avec des instruments d’époque.

Dans le cadre du Printemps de la musique ancienne.

Au programme versions vocales et instrumentales de bases anciennes et de chansons polyphoniques avec la participation des professeurs et divers ensembles d’élèves du

conservatoire de Pau, dont certains avec des instruments d’époque.

Rue des réparatrices Conservatoire Pau

dernière mise à jour : 2022-01-17 par