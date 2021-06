Plénée-Jugon Plénée-Jugon Côtes-d'Armor, Plénée-Jugon LA SAISON DES TOURTEAUX- Mois du film documentaire Plénée-Jugon Plénée-Jugon Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plénée-Jugon

LA SAISON DES TOURTEAUX- Mois du film documentaire Plénée-Jugon, 17 juin 2021-17 juin 2021, Plénée-Jugon. LA SAISON DES TOURTEAUX- Mois du film documentaire 2021-06-17 21:20:00 – 2021-06-17 22:00:00 Médiathèque 4 Place de l’Église

Plénée-Jugon Côtes d’Armor Plénée-Jugon Dans le cadre du mois du film documentaire, l’Armor Ciné d’Erquy diffuse un film chaque vendredi soir.

Ce soir : La Saison des Tourteaux, durée 52min, en présence de Martin Benoist, réalisateur. Derrière la falaise d’Étretat, Christophe, malvoyant profond, pêche « à la tâte » tourteaux et homards, dans un espace quasi lunaire, où personne ne s’aventure. À ses côtés, nous faisons l’expérience de ce que Christophe ressent, à commencer par la beauté de ce paysage. Réservation obligatoire, gratuit. mediatheque@plenee-jugon.fr +33 2 96 30 25 82 Dans le cadre du mois du film documentaire, l’Armor Ciné d’Erquy diffuse un film chaque vendredi soir.

Ce soir : La Saison des Tourteaux, durée 52min, en présence de Martin Benoist, réalisateur. Derrière la falaise d’Étretat, Christophe, malvoyant profond, pêche « à la tâte » tourteaux et homards, dans un espace quasi lunaire, où personne ne s’aventure. À ses côtés, nous faisons l’expérience de ce que Christophe ressent, à commencer par la beauté de ce paysage. Réservation obligatoire, gratuit.

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plénée-Jugon Étiquettes évènement : Autres Lieu Plénée-Jugon Adresse Médiathèque 4 Place de l'Église Ville Plénée-Jugon lieuville 48.36357#-2.40001