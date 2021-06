La Saison Déconfinée Bis Carré gris, 1 août 2021-1 août 2021, Nantes.

Carré gris, le dimanche 1 août à 17:00

**Michel is not Dead** Concert Electrique sur Vélo Acrobatique Sans jamais toucher terre, deux personnages fascinés par les chanteurs morts tentent de trouver l’état de grâce tout en essayant de s’accorder: le verre est-il à moitié vide ou à moitié plein? Entre musique Médiévale, Sinatra et Dalida, la tension est électrique. _Avec : Alice Allart et Patrice Colet_ _Mise en scène : Yann Ecauvre_ _Technique : David Maillard_

Entrée libre, gratuit

Carré gris jacques feyder, nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique



2021-08-01T17:00:00 2021-08-01T17:35:00