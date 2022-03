La saison citoyenne de la maison de la Conversation La maison de la Conversation Paris Catégories d’évènement: île de France

La saison citoyenne de la maison de la Conversation La maison de la Conversation, 27 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 20 avril 2022

de 19h00 à 21h00

Le mardi 19 avril 2022

de 19h00 à 21h00

Le mercredi 06 avril 2022

de 19h00 à 21h00

Le mardi 05 avril 2022

de 19h00 à 21h00

Le dimanche 27 mars 2022

de 16h00 à 20h00

La maison de la Conversation est un tiers-lieu situé dans le 18ème arrondissement de Paris qui conçoit, expérimente et promeut la conversation entre personnes qui ne se rencontreraient pas autrement… Cette saison entièrement gratuite et ouverte à tous est composée de consultations citoyennes, d’ateliers, de tables rondes, de visites, de rencontres, de créations et de controverses. Au programme : 27 mars (16h-20h) : Causez, trinquez ! 5 avril (19h-21h) : Ce soir on parle d’engagement 6 avril (19-21h) : Ma soirée avec Éric Lejoindre (maire du 18ème arrondissement) 19 avril (19h-21h) : Rencontre littéraire avec Johann Zarca 20 avril (19h-21h) : Ma soirée avec Judith Rochfled La maison de la Conversation 10-12 rue Maurice Grimaud Paris 75018 Contact : https://maisondelaconversation.org/ https://www.facebook.com/Maisondelaconversation https://twitter.com/IciConversation Concert;Conférence;Danse;Expo;Littérature;Solidarité

