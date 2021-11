La Sainte-Lucie Aix-en-Provence, 13 décembre 2021, Aix-en-Provence.

La Sainte-Lucie Cathédrale Saint-Sauveur 34 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence

2021-12-13 18:00:00 18:00:00 – 2021-12-13 Cathédrale Saint-Sauveur 34 Place Des Martyrs de la Résistance

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le Groupement des Intérêts Scandinaves en Provence (GISEP) et IS Aix-en-Provence, en partenariat, avec le soutien de la Ville d’Aix et de l’Association aixoise des jumelages (AJRI), ont le plaisir de vous inviter à la Fête Européenne de la lumière.



Cette manifestation est la continuation des fêtes européennes du solstice d’hiver et permet de se retrouver dans une ambiance sympathique avant les fêtes de fin d’année. Les étudiants de l’école de langue IS Aix-en-Provence chantent Noël à la lueur des bougies.

La Sainte-Lucie est une fête ayant lieu le 13 décembre en honneur de la fête de sainte Lucie de Syracuse. Elle marque, avec l’Avent, le début de la saison de Noël. La Cathédrale Saint-Sauveur vos propose donc un concert de chants traditionnels suédois

http://www.is-aix.com/

Le Groupement des Intérêts Scandinaves en Provence (GISEP) et IS Aix-en-Provence, en partenariat, avec le soutien de la Ville d’Aix et de l’Association aixoise des jumelages (AJRI), ont le plaisir de vous inviter à la Fête Européenne de la lumière.



Cette manifestation est la continuation des fêtes européennes du solstice d’hiver et permet de se retrouver dans une ambiance sympathique avant les fêtes de fin d’année. Les étudiants de l’école de langue IS Aix-en-Provence chantent Noël à la lueur des bougies.

Cathédrale Saint-Sauveur 34 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2021-11-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme d’Aix en ProvenceProvence Tourisme / Office de Tourisme d’Aix en Provence