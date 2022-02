La Sainte Camille Escolives-Sainte-Camille Escolives-Sainte-Camille Catégories d’évènement: Escolives-Sainte-Camille

Yonne

La Sainte Camille Escolives-Sainte-Camille, 13 juillet 2022, Escolives-Sainte-Camille. La Sainte Camille Site archéologique d’Escolives 9 Rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille

2022-07-13 18:00:00 – 2022-07-13 23:00:00 Site archéologique d’Escolives 9 Rue Raymond Kapps

Escolives-Sainte-Camille Yonne Spectacle retraçant l’histoire du village d’Escolives et de son site par les troupes de théâtre Compagnie Ambraluna et Compagnie L’aime en Terre. Banquet romain. Spectacle retraçant l’histoire du village d’Escolives et de son site par les troupes de théâtre Compagnie Ambraluna et Compagnie L’aime en Terre. Banquet romain. Site archéologique d’Escolives 9 Rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Escolives-Sainte-Camille, Yonne Autres Lieu Escolives-Sainte-Camille Adresse Site archéologique d'Escolives 9 Rue Raymond Kapps Ville Escolives-Sainte-Camille lieuville Site archéologique d'Escolives 9 Rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille Departement Yonne

Escolives-Sainte-Camille Escolives-Sainte-Camille Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/escolives-sainte-camille/

La Sainte Camille Escolives-Sainte-Camille 2022-07-13 was last modified: by La Sainte Camille Escolives-Sainte-Camille Escolives-Sainte-Camille 13 juillet 2022 Escolives-Sainte-Camille Yonne

Escolives-Sainte-Camille Yonne