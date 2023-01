La Saint Vincent des vignerons de Langon Langon Langon Catégories d’Évènement: Gironde

2023-02-11 19:00:00

EUR 59 59 Repas de la Saint-Vincent organisé par les Vignerons de Langon.

Mettant à l’honneur les vignerons de Langon, cette soirée repas permettra au grand public de partager un moment convivial avec les acteurs agricoles du territoire. Réservation obligatoire dans les bureaux d’information touristique de Langon et Saint-Macaire. Pas de réservation par téléphone. Repas de la Saint-Vincent organisé par les Vignerons de Langon.

Apéritif offert par les vignerons de Langon.

Repas élaboré par la Maison Darroze et soirée animée par le Groupe B7.

Mettant à l'honneur les vignerons de Langon, cette soirée repas permettra au grand public de partager un moment convivial avec les acteurs agricoles du territoire. Réservation obligatoire dans les bureaux d'information touristique de Langon et Saint-Macaire. Pas de réservation par téléphone.

