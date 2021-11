Beaune ECOLE des VINS de BOURGOGNE Beaune, Côte-d'Or La SAINT-VINCENT à BEAUNE avec les Compagnons Grumeurs du Bourgogne ECOLE des VINS de BOURGOGNE Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Côte-d'Or

La SAINT-VINCENT à BEAUNE avec les Compagnons Grumeurs du Bourgogne ECOLE des VINS de BOURGOGNE, 27 janvier 2022, Beaune. La SAINT-VINCENT à BEAUNE avec les Compagnons Grumeurs du Bourgogne

du jeudi 27 janvier 2022 au dimanche 30 janvier 2022 à ECOLE des VINS de BOURGOGNE Visites de domaines, dégustations et formation en toute convivialité ECOLE des VINS de BOURGOGNE 6 rue du 16e chasseurs BEAUNE Beaune Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-27T17:00:00 2022-01-27T22:30:00;2022-01-28T08:00:00 2022-01-28T22:30:00;2022-01-29T09:30:00 2022-01-29T22:30:00;2022-01-30T08:00:00 2022-01-30T09:30:00

Détails Catégories d’évènement: Beaune, Côte-d'Or Autres Lieu ECOLE des VINS de BOURGOGNE Adresse 6 rue du 16e chasseurs BEAUNE Ville Beaune lieuville ECOLE des VINS de BOURGOGNE Beaune