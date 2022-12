La Saint-Vernier Ornans Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Doubs Ornans Doubs EUR 35 Ornans aura l’honneur d’organiser la « Saint Vernier », fête mise en place par la « Confrérie de la Saint Vernier » qui, elle, remonte à 1584. Cette tradition de notre vallée, qui célèbre notre vignoble, est relancée en 1978 en devenant itinérante dans les villages de la Haute Vallée de la Loue. Après Montgesoye, il appartient à Ornans de perpétuer cette tradition.

Pays d’Ornans Patrimoine a été sollicité pour épauler et renforcer la Confrérie. Au programme : à 10h15, défilé de la fontaine du Seult à l’Eglise. Messe à 10h30 suivi d’un vin d’honneur à la cure. Repas à 35€ à l’hôtel de France. Prêt de costumes à la cure d’Ornans le 11/01. Accueil Ornans

