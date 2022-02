La Saint-Valentin se fête en Val de Vienne – Restaurant Le Relais des Tuileries Séreilhac Séreilhac, 12 février 2022, SéreilhacSéreilhac.

2022-02-12 – 2022-02-14

Sur réservation au 05 55 39 10 27.

Le restaurant « Le Relais des Tuileries » à Séreilhac vous propose un menu spécial Saint-Valentin à déguster sur place.

45€(entrée + poisson ou viande + fromage et dessert)

55€ (entrée + poisson + viande + fromage et dessert)

Amuse-Bouche :

Velouté de potimarron, brisures de châtaignes grillées et chantilly au safran

Entrée

Foie gras de Canard , pomme d’ici au safran, magret fumé

ou

Carpaccio de lotte, gratinée au beurre d’herbes, jus et dés de gambas

Poisson

Noix de Saint Jacques, gâteau de champignons, sauce champagne

ou

Viande

T-Bone de Veau en deux cuissons, jus d’un rôti et petits légumes

Fromages

Assiette de Fromages

Douceur

Pavlova aux fruits exotiques, sirop et sorbet passion

menu du diner de la Saint Valentin.

