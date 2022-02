La Saint-Valentin se fête en Val de Vienne – Restaurant Chez Roger Saint-Priest-sous-Aixe Saint-Priest-sous-Aixe Saint-Priest-sous-AixeSaint-Priest-sous-Aixe Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Priest-sous-Aixe

La Saint-Valentin se fête en Val de Vienne – Restaurant Chez Roger Saint-Priest-sous-Aixe Saint-Priest-sous-Aixe, 12 février 2022, Saint-Priest-sous-AixeSaint-Priest-sous-Aixe. La Saint-Valentin se fête en Val de Vienne – Restaurant Chez Roger Lieu-dit Chez Roger Saint-Priest-sous-Aixe Saint-Priest-sous-Aixe

2022-02-12 – 2022-02-14

Saint-Priest-sous-Aixe Haute-Vienne Lieu-dit Chez Roger Saint-Priest-sous-Aixe Haute-Vienne Saint-Priest-sous-Aixe Le Restaurant Chez Roger fête la Saint-Valentin.

Menu à déguster sur place ou à emporter avec apéritif (surprise du chef), entrée, plat de viande, fromages et dessert. Une coupe de champagne sur place.

Menu sur place: 45 € par personne.

Menu à emporter: 39,50 € par personne.

Réservation obligatoire au 06 95 88 50 56. Lieu-dit Chez Roger Saint-Priest-sous-Aixe Saint-Priest-sous-Aixe

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Priest-sous-Aixe Autres Lieu Saint-Priest-sous-Aixe Saint-Priest-sous-Aixe Adresse Lieu-dit Chez Roger Ville Saint-Priest-sous-AixeSaint-Priest-sous-Aixe lieuville Lieu-dit Chez Roger Saint-Priest-sous-Aixe Saint-Priest-sous-Aixe Departement Haute-Vienne

La Saint-Valentin se fête en Val de Vienne – Restaurant Chez Roger Saint-Priest-sous-Aixe Saint-Priest-sous-Aixe 2022-02-12 was last modified: by La Saint-Valentin se fête en Val de Vienne – Restaurant Chez Roger Saint-Priest-sous-Aixe Saint-Priest-sous-Aixe Saint-Priest-sous-Aixe Saint-Priest-sous-Aixe 12 février 2022 Haute-Vienne Saint-Priest-sous-Aixe

Saint-Priest-sous-AixeSaint-Priest-sous-Aixe Haute-Vienne