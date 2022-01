La Saint-Valentin du Château de la Gaude Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

La Saint-Valentin du Château de la Gaude Aix-en-Provence, 11 février 2022, Aix-en-Provence. La Saint-Valentin du Château de la Gaude Château de la Gaude 3959 Route Des Pinchinats Aix-en-Provence

2022-02-11 – 2022-02-14 Château de la Gaude 3959 Route Des Pinchinats

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 650 650 Passez une nuit romantique au Château de la Gaude :



➜ Une nuit en chambre Deluxe (surclassement selon disponibilités)

➜ Accueil romantique en chambre avec une demi-bouteille de champagne Amour de Deutz 2015

➜ Cadeau surprise en chambre

➜ Petit Déjeuner pour deux personnes

➜ Départ tardif (selon disponibilités)



Le restaurant Le Art et La Source proposent 2 menus surprise pour cette occasion. Si la Saint-Valentin est la date des amoureux du monde entier, le week-end romantique est le choix idéal pour faire rêver sa moitié. contact@chateaudelagaude.com +33 4 84 93 09 30 https://chateaudelagaude.com/hotel-saintvalentin



➜ Une nuit en chambre Deluxe (surclassement selon disponibilités)

➜ Accueil romantique en chambre avec une demi-bouteille de champagne Amour de Deutz 2015

➜ Cadeau surprise en chambre

➜ Petit Déjeuner pour deux personnes

➜ Départ tardif (selon disponibilités)



Le restaurant Le Art et La Source proposent 2 menus surprise pour cette occasion. Château de la Gaude 3959 Route Des Pinchinats Aix-en-Provence

