La Saint-Valentin du Baya Capbreton, 12 février 2022, Capbreton.

La Saint-Valentin du Baya Capbreton

2022-02-12 – 2022-02-14

Capbreton Landes

EUR 48 48 Profitez d’un menu parfait pour votre repas de la Saint-Valentin. Repas servi uniquement les soirs du 12, 13 et 14 février.

Cœur de saumon mariné au gingembre confit et 5 baies

Saint Jacques et gambas snackées, risotto safrané et Trévise

Tendre tournedos de veau de pays, mousseline de patate douce à la cannelle

Brûlant Chocolat noir Caozelo, fusion caramel passion, praliné noisette bio glacée.

Menu 48 euros par personne. (hors boissons)

Pensez à réserver votre table.

Profitez d’un menu parfait pour votre repas de la Saint-Valentin. Repas servi uniquement les soirs du 12, 13 et 14 février.

Menu 48 euros par personne. Pensez à réserver votre table.

+33 5 58 41 80 00

Baya Hotel & spa

Capbreton

