2022-02-12 10:30:00 10:30:00 – 2022-02-12 18:00:00 18:00:00

Nancy Meurthe-et-Moselle La Saint-Valentin avec vos commerçants

des Vitrines de Nancy Pour ce premier événement de l’année 2022, l’association vous a concocté de nombreuses surprises : Le samedi 12 février : des animations à faire battre les cœurs ! Deux miroirs à selfies mis à disposition dans le cœur de ville, de 11h00 à 17h30 : à l’Office du Commerce, place Maginot

à l’Office du Tourisme, rue des Dominicains

Les clients du centre-ville pourront se faire tirer le portrait et repartir avec leur photo souvenir. Grâce à une tablette, ils pourront également se l’envoyer directement par sms et/ou par email ou encore la partager directement sur les réseaux sociaux. Un grand jeu concours, sans obligation d’achat, en vue de faire gagner 3 000€ de chèques cadeaux Vitrines de Nancy. Le principe est simple : Aux quatre coins de la ville, 25 000 tickets à gratter seront distribués aux clients par des hôtesses, de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h00. Elles seront vêtues aux couleurs de l’association et de l’événement.

Le participant devra alors gratter le ticket : -S’il dévoile un montant, c’est gagné. Il aura jusqu’au samedi 5 mars 2022 18h00 pour retirer son lot à l’Office du Commerce place Maginot à Nancy, sur présentation de son ticket dûment rempli et de sa carte d’identité. -Retente ta chance ? seconde chance : le participant peut alors gratter à nouveau un ticket! -Perdu au grattage ? pas de déception : rendez-vous pour le grand tirage au sort ! Le samedi 12 mars 2022 : Grand Tirage au sort pour gagner un séjour en France en partenariat avec le Club Med Nancy Saint-Georges Tous les tickets qui auront été grattés (gagnants et perdants) pourront être remis en jeu pour un grand tirage au sort, qui aura lieu le samedi 12 mars 2022. Pour ce faire, chaque ticket dûment rempli devra être déposé à l’Office du Commerce, place Maginot à Nancy avant le samedi 5 mars 2022 – 18h00. Pour rappel, l’Office du Commerce est ouvert : du mardi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00, sauf le vendredi fermeture à 17h00. Le gagnant remportera une nuitée pour deux personnes au Club Med du Grand Massif Samoëns Morillon.

Ce séjour offre un forfait all inclusive pour deux personnes : de quoi cocooner au cœur des alpages de Haute-Savoie. (Validité de 1 an) Une remise de lot sera organisée ultérieurement à l’agence du Club Med, 42 rue Saint-Georges à Nancy. +33 6 84 25 12 88 https://www.boutic-nancy.fr/rubriques/la-saint-valentin/la-saint-valentin-2.html Les Vitrines de Nancy

