La Saint-Valentin chez Tartines et Cie Aire-sur-l’Adour, mercredi 14 février 2024.

La Saint-Valentin chez Tartines et Cie Aire-sur-l’Adour Landes

A l’occasion, Tartines et cie ouvre ses portes le 14 février au soir et vous propose son menu « Cupidon » à 40€

*la coupe champenoise à la framboise et ses amuse-bouche

*Tartare de saumon frais et avocat, réduction à la mangue et jeunes pousses

*Souris d’agneau confite au miel et au thym, tatin aux legumes de saison

*Pot de résine de la Haute Landes, crème légère aux pruneaux, nougatine aux zestes d’oranges confits

*Le café et ses douceurs

En raison des places limitées, la réservation est conseillée avant le lundi 12 février au 06.23.38.29.84

Tartines et Cie

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14



L’événement La Saint-Valentin chez Tartines et Cie Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2024-01-22 par OT Aire sur l’Adour