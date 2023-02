LA SAINT-VALENTIN CHEZ LOLA CABARET Oh! César Paris CESAR PALACE, 14 février 2023, PARIS.

LA SAINT-VALENTIN CHEZ LOLA CABARET Oh! César Paris CESAR PALACE. Un spectacle à la date du 2023-02-14 à 19:30 (2023-02-14 au ). Tarif : 137.0 à 157.0 euros.

Vous recherchez une soirée dansante et glamour en amoureux pour la Saint-Valentin 2022 ?Quoi de mieux pour votre Saint Valentin à Paris qu’une soirée sous le symbole du glamour et de l’érotisme à la française ? Clara Morgane vous propose une soirée exceptionnelle pour ce lundi 14 Février 2022, entourée d’artistes de hauts niveaux.En véritable Maîtresse de Cérémonie, Clara Morgane vous embarque dans un show espiègle, sexy et glamour. Tous les ingrédients sont réunis pour une soirée frétillante en amoureux avec des artistes déjantés (un humoriste, un magicien, une effeuilleuse, des acrobates, une pole danseuse…) le tout dans un univers burlesque, taquin et féérique. Vous passerez votre soirée de la Saint-Valentin 2022 sous les meilleurs hospices avec votre bien-aimé(e).Prêts à vivre une expérience sexy, drôle et inoubliable au Oh ! César ? Réservez vite et ne ratez pas votre chance de voir la magnifique Clara Morgane sur scène ! Mais attention les places sont limitées, alors faites vite !Dîner-Spectacle : Menu Saint Valentin VIPAPÉRITIFSex on the beachENTRÉESaumon fumé aux baies roses, crème au raifortouTerrine de foie gras aux abricots moelleux, navettesPLATDos de cabillaud sauce Champagne, poivre de timut, purée aux essences de truffe & légumes vertsouAiguillettes de poulet aux épices douce miel & citron, risotto aux essences de truffes & légumes vertsDESSERTCœur de gourmandBOISSONS1/2 Champagne MUMMEauAttention l’abus d’alcool est dangereux pour la santéDîner-Spectacle : Menu Saint Valentin (Catégorie 1)APÉRITIFSex on the beachENTRÉESaumon fumé aux baies roses, crème au raifortouTerrine de foie gras aux abricots moelleux, navettesPLATDos de cabillaud sauce Champagne, poivre de timut, purée aux essences de truffe & légumes vertsouAiguillettes de poulet aux épices douce miel & citron, risotto aux essences de truffes & légumes vertsDESSERTCœur de gourmandBOISSONS1/2 Champagne EauAttention l’abus d’alcool est dangereux pour la santéINFORMATIONS PRATIQUES• Etablissement accessible aux personnes à mobilité réduite• Ouverture des portes à 19h30 – arrivées jusqu’à 20h00• Métro : Montparnasse Bienvenüe sortie place Bienvenue• Inter parking de la Tour MontparnasseVestiaire 2€ par personne en sus. Menus susceptibles de changement sans préavis.

CESAR PALACE PARIS 23 AVENUE DU MAINE Paris

Votre billet est ici