La Saint Valentin 4, chemin Saint Julien Résidence DOMITYS Les Falaises Blanches Bayeux Calvados

2023-02-07 19:00:00 – 2023-02-07 23:00:00

Résidence DOMITYS Les Falaises Blanches 4, chemin Saint Julien

Bayeux

Calvados La résidence DOMITYS « Les Falaises Blanches » organise une soirée dîner/spectacle pour la Saint-Valentin (un peu en avance) afin de célébrer l’amour & l’amitié.

bayeux@domitys.fr +33 2 31 10 44 00 https://www.domitys.fr/residence-services-senior/normandie/calvados-14/bayeux-les-falaises-blanches-14

Résidence DOMITYS Les Falaises Blanches 4, chemin Saint Julien Bayeux

