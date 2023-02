La Saint-Valentin au Saint-Loup à Cernoy-en-Berry Cernoy-en-Berry Cernoy-en-Berry Catégories d’Évènement: Cernoy-en-berry

Loiret Cernoy-en-Berry Réservez dès maintenant votre soirée de la Saint-Valentin au restaurant le Saint-Loup à Cernoy-en-Berry. C’est un dîner-concert qui vous est proposé avec Lo&Grandma. Lauriane Hill (chant) et Jean-Charles Bavouzet (contrebasse) interprètent des chansons de Stevie Wonder à Julie London en passant par Nancy Sinatra.

Réservation demandée au 02 38 05 07 28. Belle soirée ! Réservez dès maintenant votre dîner de la Saint-Valentin au 02 38 05 07 28 au restaurant le Saint-Loup à Cernoy-en-Berry où vous assisterez au concert de Lo&Grandma. lesaintloup@hotmail.com +33 2 38 05 07 28 Lo&Grandma

