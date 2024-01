La Saint Valentin au restaurant l’Olivier Restaurant l’Olivier / 914, route de la Bastidonne Pertuis, mercredi 14 février 2024.

La Saint Valentin au restaurant l’Olivier Restaurant l’Olivier / 914, route de la Bastidonne Pertuis Vaucluse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 19:30:00

fin : 2024-02-14

Venez profiter d’un moment romantique au restaurant l’Olivier. Ambiance tamisée et menu gastronomique vous feront passer un agréable moment avec votre moitié.

Le menu unique du chef, Christophe Pulizzi, Maitre Restaurateur est à 90 euros hors boissons. Il vous fera déguster ses nouvelles propositions culinaires à travers un voyage inédit. L’ambiance tamisée et romantique du restaurant l’Olivier vous fera profiter d’une soirée unique et inoubliable. Faite plaisir à votre femme/homme et vivez une soirée romantique.

EUR.

Restaurant l’Olivier / 914, route de la Bastidonne Pertuis

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@lolivier84.fr



L’événement La Saint Valentin au restaurant l’Olivier Pertuis a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de Tourisme de Pertuis