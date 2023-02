La Saint-Valentin au Grill du Lac Soustons Soustons Catégories d’Évènement: Landes

Soustons

La Saint-Valentin au Grill du Lac, 14 février 2023, Soustons. 42 avenue de Huningue Soustons Landes

2023-02-14 – 2023-02-14 Soustons

Landes Soustons EUR 45 Menu le soir de la St Valentin, sur réservation.

Soupe de champagne

Duo de Pata Negra et terrine de foie gras ou « autour de l’océan » : saumon fumé maison, huitres, crevettes bouquet

Turbot sauce safranée, tagliatelles fraîches ou filet de boeuf sauce au foie gras, pommes au four

Crêpe passionata (Glace passion, ananas frais, kiwi, coulis de framboise) ou coeur fondant chocolat (glace brownie)

+33 5 58 41 31 32 Grill du Lac Soustons

Soustons

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

