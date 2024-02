LA SAINT VALENTIN AU DOMAINE DE BIAR Lavérune, mercredi 14 février 2024.

LA SAINT VALENTIN AU DOMAINE DE BIAR Lavérune Hérault

Pour rendre la journée de l’amour encore plus mémorable, nous avons pensé à tout. Pour cette Saint Valentin, savourez un délicieux menu spécialement concocté pour les couples en 6 temps au prix de 80€ par personne.

Le Menu Spécial St. Valentin

Amuse bouche

Palourdes de Camargue, butternut et agrumes

Loup de Méditerranée, choux et bisque

Noix de veau d’Aveyron, topinambours et tartare condimenté

Betterave, pomme et menthe

Mignardise

Alternative Végétarienne possible

Sur réservation EUR.

Chemin de Biar

Lavérune 34880 Hérault Occitanie table@domainedebiar.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14



L’événement LA SAINT VALENTIN AU DOMAINE DE BIAR Lavérune a été mis à jour le 2024-02-01 par OT MONTPELLIER