Billet valable à la date indiquée Le Crazy Horse, le plus sensuel et envoutant des cabarets, vous invite à célébrer l’amour avec un grand A pour la prochaine fête des amoureux. Parce que se susurrer « je t’aime », les yeux dans les yeux, c’est certes romantique, mais partager avec l’être aimé, ou pourquoi pas avec votre BFF, un des plus beaux shows de Paris, c’est la garantie de passer une soirée inoubliable.Dans le tout nouvel écrin du cabaret, qui s’est récemment refait une beauté, profitez à deux du spectacle « Totally Crazy » et de ses artistes, en dégustant pour l’occasion du champagne rosé et une délicieuse pâtisserie.Avec des tableaux tels que « Reine de Cœurs », « Take My Love », « Rougir de Désir », « U Turn Me On » ou encore l’incontournable personnage de Miss Bizou, de retour sur scène pour l’occasion, le show est une véritable ode à l’amour, devant lequel tomber « Crazy in Love ». Exactement comme Beyoncé, qui a célébré ses fiançailles avec Jay-Z dans l’écrin mythique de l’avenue George V à Paris.Cédez alors à la tentation et dites OUI à l’amour, OUI au Crazy Horse !********************Crazy Saint-Valentin Spectacle avec ½ bouteille de champagne rosé supérieur (ou 2 boissons) et une pâtisserie Déconseillé aux enfants de moins de 16 ans.Accès handicapés. Arrivée conseillée 30 minutes avant le début du spectacle. Tenue correcte exigée.Accès • Taxi 24h/24h Bus 42, 63, 72, 80 et 92 – Arrêt Alma Marceau • Parking public : Alma-George V Ligne 9 – Métro Alma Marceau • Parking autocar : Quai Albert Ier Ligne 1 – Métro George V • RER A – Station Charles de Gaulle – Etoile • RER C – Station Pont de l’Alma

CRAZY HORSE PARIS PARIS 12 AVENUE GEORGE V Paris

