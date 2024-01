LA SAINT VALENTIN À MAGUELONE Villeneuve-lès-Maguelone, mercredi 14 février 2024.

LA SAINT VALENTIN À MAGUELONE Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Le restaurant le Comptoir des Compagnons vous propose un doux menu d’amour spécial Saint Valentin.

Servi le mercredi 14 février 2024 midi et soir. Le chef et ses compagnons vous ont concocté un délicieux menu.

Le restaurant le Comptoir des Compagnons vous propose un doux menu d’amour spécial Saint Valentin.

Servi le mercredi 14 février 2024 midi et soir. Le chef et ses compagnons vous ont concocté un délicieux menu.

Accueil avec une coupe de champagne

Cassolette de la mer

Emietté de canard confit et champignons des bois

Cœur fondant aux fruits rouges

Café

Prix 38 € ttc par personne

Sur réservation uniquement au 0467504988. EUR.

Domaine de Maguelone

Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie contact@cdm34.org

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14



L’événement LA SAINT VALENTIN À MAGUELONE Villeneuve-lès-Maguelone a été mis à jour le 2024-01-26 par OT MONTPELLIER