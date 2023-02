La Saint Valentin à l’Auberge Girondine Sainte-Croix-du-Mont Sainte-Croix-du-Mont Catégories d’Évènement: Gironde

Sainte-Croix-du-Mont

La Saint Valentin à l’Auberge Girondine, 14 février 2023, Sainte-Croix-du-Mont Sainte-Croix-du-Mont. La Saint Valentin à l’Auberge Girondine 1 Lieu-dit Le Peyrat Sainte-Croix-du-Mont Gironde

2023-02-14 – 2023-02-14 Sainte-Croix-du-Mont

Gironde Sainte-Croix-du-Mont EUR 46 46 Le restaurant sera bien ouvert le 14 pour la St Valentin. Pour toute commande, merci de bien vouloir téléphoner. Le restaurant sera bien ouvert le 14 pour la St Valentin. Pour toute commande, merci de bien vouloir téléphoner. +33 6 34 57 22 49 Auberge Girondine

Sainte-Croix-du-Mont

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Sainte-Croix-du-Mont Autres Lieu Sainte-Croix-du-Mont Adresse 1 Lieu-dit Le Peyrat Sainte-Croix-du-Mont Gironde Ville Sainte-Croix-du-Mont Sainte-Croix-du-Mont lieuville Sainte-Croix-du-Mont Departement Gironde

Sainte-Croix-du-Mont Sainte-Croix-du-Mont Sainte-Croix-du-Mont Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-croix-du-mont sainte-croix-du-mont/

La Saint Valentin à l’Auberge Girondine 2023-02-14 was last modified: by La Saint Valentin à l’Auberge Girondine Sainte-Croix-du-Mont 14 février 2023 1 Lieu-dit Le Peyrat Sainte-Croix-du-Mont Gironde Gironde Sainte-Croix-du-Mont Sainte-Croix-du-Mont, Gironde

Sainte-Croix-du-Mont Sainte-Croix-du-Mont Gironde