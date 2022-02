La saint-Valentin à La Cachette Capbreton, 14 février 2022, Capbreton.

La saint-Valentin à La Cachette Quartier Notre-Dame de Capbreton Les Terrasses de l’Océan Capbreton

2022-02-14 – 2022-02-14 Quartier Notre-Dame de Capbreton Les Terrasses de l’Océan

Capbreton Landes

EUR 60 60 Réservez vite votre repas de la Saint Valentin au restaurant La Cachette. Repas raffiné, endroit cosy, décoration élégante et accueil chaleureux.

Au menu :

Coupe de champagne et amuses bouche

œuf parfait bio 64° espuma de carottes émulsion de champignons bruns et chips de lard grillé

Saint Jacques snackées purée de patates douces et beurres d’agrumes

Filet de bœuf Rossini sauce aux morilles et écrasé de pomme de terre muscadé

Trou basque

Cheesecake au citron cœur framboise sablé breton et boisson chaude.

Réservez vite votre repas de la Saint Valentin au restaurant La Cachette. Repas raffiné, endroit cosy, décoration élégante et accueil chaleureux.

+33 5 58 43 76 80

Réservez vite votre repas de la Saint Valentin au restaurant La Cachette. Repas raffiné, endroit cosy, décoration élégante et accueil chaleureux.

Au menu :

Coupe de champagne et amuses bouche

œuf parfait bio 64° espuma de carottes émulsion de champignons bruns et chips de lard grillé

Saint Jacques snackées purée de patates douces et beurres d’agrumes

Filet de bœuf Rossini sauce aux morilles et écrasé de pomme de terre muscadé

Trou basque

Cheesecake au citron cœur framboise sablé breton et boisson chaude.

OTI LAS

Quartier Notre-Dame de Capbreton Les Terrasses de l’Océan Capbreton

dernière mise à jour : 2022-02-06 par