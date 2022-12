La Saint Sylvestre chez Etienne Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône EUR 66 66 Le Bistrot Chez Étienne se met sur son 31 !

Les amis, la famille, tout le monde se retrouve pour enterrer l’année passée et ouvrir un nouveau numéro : à vos bouchons de champagne !



Au menu :

méli-mélo d’entrée

filet de bœuf Rossini sauce aux cèpes avec son gratin dauphinois et ses légumes

trou normand

assiette de fromages

bûche traditionnelle de notre pâtissier

Coupe de champagne offerte à tous à minuit



Ambiance musicale By Cédric Buche

~ Cotillons and Cie

Menu : 66€ par personne

