La Saint Sylvestre chez Cocorrico Arles, 31 décembre 2022, Arles .

La Saint Sylvestre chez Cocorrico

33, rue Porte de Laure Cocorrico Arles Bouches-du-Rhône Cocorrico 33, rue Porte de Laure

2022-12-31 – 2022-12-31

Cocorrico 33, rue Porte de Laure

Arles

Bouches-du-Rhône

EUR 57 57 Notre menu de la Saint Sylvestre :



Apéritif : Spritz de Noël

Entrée : Crème de poireaux et poires confites ou Sphère d’avocat farcie à la chair de crabe et mayonnaise légèrement piquante

Plat : Rôti d’épaule d’agneau des Alpilles farci aux fruits secs et bacon, purée de potiron et son jus d’agneau ou Filet de bar avec légumes de saison, amandes grillées et riz à la noix de coco façon risotto

Fromage : Assortiment de fromages

Dessert : Génoise aux trois laits (dessert sud américain) ou Strudel crème pâtisserie et praliné – Café



Pour vos réservations au 07 86 57 33 77 ou 09 87 58 71 71

On passe le réveillon ensemble ? Un menu concocté par notre cheffe qui te transportera en Amérique latine tout en mettant à l’honneur des produits du terroir. Et pour finir l’année sur une bonne note, l’ambiance musicale sera assurée par Dj MattStGio.

+33 7 80 96 13 75

Cocorrico 33, rue Porte de Laure Arles

dernière mise à jour : 2022-12-20 par