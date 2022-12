La Saint Sylvestre au Saint Laurent Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Accueil dès 19h30, diner et mix DJ Animation by Yacine ON DA FLOOR à partir de minuit.



Le menu :

– Apéritif : Kir Royal Griotte et sa Mise en bouche

– Assiette de Foie Gras, chutney d’oignons, confiture de figues

– Suprême de pintade, crème aux cèpes, écrasé de pomme de terre

– Assiette de Fromage

– Omelette Norvégienne



Réservation conseillée au 04.90.96.16.55 Le Saint Laurent vous invite à passer une Saint Sylvestre entre gastronomie et ambiance festive jusqu’à 4h du matin. +33 4 90 96 16 55 Le Saint Laurent 14, rue des Fourches Arles

