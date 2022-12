La Saint-Sylvestre au Patio de Camargue Arles, 31 décembre 2022, Arles .

La Saint-Sylvestre au Patio de Camargue

2022-12-31 – 2022-12-31

EUR Pour un Réveillon de la Saint Sylvestre 100% ambiance, le Patio de Camargue vous propose : Show Cabaret Gipsy animé par le groupe « New Gypsies » et leur danseuses de Flamenso & Acrobate sur tissue de soie. Dj à partir de minuit! Dans votre assiette, un menu de prestige : – Apéritif à table – Entrées : Médaillon de foie gras de canard en belle vue, petit pain d’épices tiède, confit d’oignons, chutney de figues et jeunes pousses à l’huile d’olives – Poisson : Tourte à l’écrevisse sur son lit de poireaux truffé, sauce aux crustacés – Viande : Médaillon de chapon farci, sauce au Porto et aux éclats de châtaignes accompagné d’un écrasé de pommes de terre aux noix et au foie gras & Mille-feuilles de légumes provençaux – Farandole de fromages – Dessert : Assiette gourmande Boissons comprises: Deux cocktails au choix, jus et Coca pour l’apéritif Eau plate et pétillante, Vins Blanc, Rouge et Rosé pour le repas Une coupe de champagne au dessert

Rendez-vous chez Chico et les gypsies pour une grande soirée cabaret du Nouvel An !

info@patiodecamargue.com +33 4 90 49 51 76 http://www.patiodecamargue.com/

