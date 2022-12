La Saint Sylvestre au Jules César Arles Arles Office de Tourisme d'Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

La Saint Sylvestre au Jules César 9 Bd des Lices Restaurant Lou Marquès- Hôtel & Spa Jules César Arles – MGallery Arles 2022-12-31

2022-12-31 – 2022-12-31

Restaurant Lou Marquès- Hôtel & Spa Jules César Arles – MGallery 9 Bd des Lices

Arles

EUR 159 Le menu :

– Amuse-bouche

– Entrée : le Lièvre confit, légumes d’hiver, Foie gras de canard, émulsion rattes, jus truffé

– Poisson : le Loup sauvage, pain d’épice, potimarron, éclats de châtaignes caramélisés

– Viande : le Bœuf, le filet en feuilletage, la joue confite, choux vert, crémeux de cèpes

– Fromage et pré-dessert

– Dessert : le Chocolat Guayaquil aux zestes d’agrumes, sorbet à l’orange sanguine, sauce caramel au Grand Marnier.

Prix : 159€

Accord Mets et Vins : 2 verres de vin et 1 coupe de Champagne 35€

Accord Mets et Vins : 4 verres de vin et 1 coupe de Champagne 55€

Animation par le groupe de musique Nova Vida.



Infos & Réservations au 04 90 52 52 52 Le Restaurant Lou Marquès vous invite à passer des fêtes de fin d’années que vos papilles ne vont pas oublier ! Le menu de la Saint Sylvestre sera accompagné par l’animation du groupe musical Nova Vida. Par téléphone Restaurant Lou Marquès- Hôtel & Spa Jules César Arles – MGallery 9 Bd des Lices Arles

