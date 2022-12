LA SAINT-SYLVESTRE AU CASINO BARRIÈRE DE LA BAULE La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

LA SAINT-SYLVESTRE AU CASINO BARRIÈRE DE LA BAULE
31 décembre 2022
Cassino Barrière La Baule
24 esplanade Lucien Barrière
La Baule-Escoublac
Loire-Atlantique

Loire-Atlantique La Saint-Sylvestre au Casino

Profitez des 12 coups de Minuit!

*****

Musique Live-Champagne-Jackpot et cadeaux à gagner pour une nuit inoubliable!

Ouvert jusqu’à 5h du matin

Entrée gratuite

Renseignements au 02 40 11 48 28

Pièce d’identité obligatoire accueilc@lucienbarriere.com +33 2 40 11 48 28 http://www.casino-labaule.com/ Cassino Barrière La Baule 24 esplanade Lucien Barrière La Baule-Escoublac

